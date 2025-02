Cityrumors.it - Sondaggi, Meloni leader assoluto e incontrastato su tutti gli altri

A stabilirlo è un’attenta e dettagliata analisi di Socialcom per conto dell’agenzia Adn Kronos, con gliriferimenti della maggioranza dietro alla Premiersu. Sempre e comunque. ladi Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio continua ad essere la regina incontrastata suglidella politica italiana. A decretarlo un analisi dettagliata e precisa compilata e condotta da Socialcom per Adnkronos che con la piattaforma Socialdata è andata a raccogliere e scandagliare, circa 2,5 milioni di post pubblicati in tutto il mondo.sugli(Ansa Foto) Cityrumors.itLa presidente del Consiglio Giorgiaè la figura più citata sia all’estero (2 milioni di post) sia in Italia (420mila), risultando anche la più coinvolgente con 26 milioni di interazioni globali, di cui 8 milioni solo in Italia.