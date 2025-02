Oasport.it - Sofia Goggia scala posizioni nella World Cup Starting List di gigante: avrà un pettorale migliore ad Are

LaCupdelfemminile, al termine delle due gare di Sestriere, vede Federica Brignone consolidare il primato, ma la notizia è l’ingresso nel secondo gruppo di merito di, che sale al 14° posto della graduatoria.prossima gara, dunque,prima manche Federica Brignoneuntra l’1 ed il 7, mentrepotrà ricevere in dote un numero tra l’8 ed il 15. Scivola fuori dai primi due gruppi di merito Marta Bassino, 16ma, che partirà dunque dopo la 15ma atleta. Fuori dalle 30 le altre italiane.Brignone etrascinano l’Italiaclassifica per nazioni: la Svizzera non è lontanaCUP1 297601 BRIGNONE Federica ITA 100 – 100 – – 100 100 100 750 545 500 7052 415232 ROBINSON Alice NZL 80 – 60 60 100 80 80 60 492 358 520 6543 506399 HECTOR Sara SWE 16 100 80 100 – 40 45 20 583 424 401 5604 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI – 20 29 40 80 45 – 80 771 561 294 5045 426193 STJERNESUND Th.