Smartsystem cede al tie break ma la salvezza è ormai in tasca

2 aversa 3ESSENCE HOTELS: Coscione 2, Rizzi, Merlo 4, Roberti 11, Raffa L, Mandoloni, Klobucar, Magnanelli ne, Sorcinelli L, Acuti ne, Marks ne, Compagnoni 7, Tonkonoh 26, Mengozzi 10. All. Mastrangelo. EVOLUTION AVERSA: Arasomwan 11, Canuto 6, Lyutskanov 14, Saar6, Rossini L, Motzo 24, Frumuselu 3, Garnica 5, Ambrose 8, Barbon, Minelli, Mentasti, Di Meo ne, Agouzoul L. All. Tomasello. Arbitri: Sessolo e Marotta. Parziali: 22-25, 25-20, 25-22, 24-26, 12-15 Battaglia fino all’ultimo respiro. Aversa passa al tie-al Palas Allende. Per Fano un punto d’oro che ha il sapore della. Una partita dove c’è stato da correre, da ambo le parti. Nel primo set sono gli ospiti a dettare legge e ad aggiudicarsi il parziale sul filo di lana. Nel secondo e terzo è la Virtus a comandare.