Smallville, le rivelazioni shock sul finale della prima stagione

Era il 2001 quandofece il suo debutto sul canale americano The WB e fu un grande successo. Ottenne l’ascolto più alto di sempre per una serie tv trasmessa dalla rete. In Italia esordì inserata un anno dopo, nel 2002. Fu uno dei pilot più costosi di sempre e fu tra i primi progetti ad aprire il percorso ad altri spettacoli incentrati sui supereroi. L’ultimavenne trasmessa nel 2011 e il protagonista principale era Tom Welling, diventando immediatamente una celebrità internazionale e un idolo dei più giovani., ilalternativoLadipoteva avere uncompletamente diverso e anche uno sviluppo differente nell’evolversitrama. A rivelare questo curioso retroscena è stato il co-creatoreserie Al Gough, contattato dal conduttore Michael Rosenbaum per chiedergli di un presuntoalternativo sull'episodio, per il suo podcast legato al “rewatch”serie, intitolatoTalk Ville: “Quando Clark è partito dal ballo, Pete lo avrebbe visto fuggire a tutta velocità, scoprendo il suo segreto.