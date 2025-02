Ilrestodelcarlino.it - Slow Wine e Sana Food, nel tempio del biologico: “Solo prodotti di qualità”

Bologna, 23 febbraio 2025 –Fair etagliano il nastro a BolognaFiere. Protagonisti “vini e cibi die in prevalenza biologici – inizia il presidente della Fiera, Gianpiero Calzolari –. Con questo progetto offriamo un’opportunità a un mercato in cui l’origine degli alimenti e il benessere di persone e ambiente sono al centro per produttori e consumatori”. Che “possono essere da traino per modelli agricoli – specifica l’assessore comunale Daniele Ara –. È fondamentale un coinvolgimento politico e culturale delle nostre comunità. Nelle mense scolastiche è importante continuare ad avere il mondo di produzioni die biologiche vicine”. Focus sull’Emilia-Romagna, dove “la superficie biologica in regione è del 20%, 7mila imprese e una crescita del 70% in 10 anni – sostiene l’assessore regionale Alessio Mammi –.