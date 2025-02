Oasport.it - Slittino naturale, Evelin Lanthaler e Florian Clara si ritirano da dominatori in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Si è disputata a Nova Ponente, in provincia di Bolzano, l’ultima tappa delladel2024-2025 disu pista: successo a tutto tondo per l’Italia con le vittorie nel singolo die nel doppio dei fratelli altoatesini Matthias e Peter Lambacher.Vincono la Sfera di Cristallo gli azzurri, i quali mettono la parola fine nel migliore dei modi alla loro carriera agonistica, nel giorno in cui si ritira anche un altro azzurro, Patrick Pigneter.Nel singolo femminilevince con il crono di 1’51?64, dando il la alla doppietta azzurra, completata da Daniela Mittermair, seconda a 1?00, mentre è terza l’austriaca Daniela Unterberger, a 1?60. Quarto posto per Nadine Staffler, sesta piazza per Jenny Castiglioni.