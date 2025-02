Slittino altri due quarti posti per l’Italia a Yanqing Si chiude la stagione di Coppa del mondo

Leggi su Sportface.it

Si è chiusa con l’ottimo quarto posto di Dominik Fischnaller ladideldiartificiale. Nella tappa andata in scena a(Cina), l’azzurro è terzo dopo la prima run, ma perde una posizione nella seconda metà di gara e vede così sfumare il terzo gradino del podio. Miglior tempo in entrambe le manche per Langenhan che ferma il cronometro sull’1’55?051 per lasciarsi alle spalle di oltre mezzo secondo i due austriaci Jonas Müller e David Gleirscher, rispettivamente secondo a 0?532 e terzo a 0?582, con Fischnaller chenella loro scia, staccato di 0?648. Leon Felderer è undicesimo a 2?101 mentre Alex Gufler si è fermato dopo il 22esimo tempo della prima run.Langenhan vince ladi cristallo con 716 punti seguito da Nico Gleirscher a 613 e da Felix Loch (547); sesta piazza per Fischnaller, migliore degli azzurri, con 506.