Siviglia-Maiorca il pronostico de LaLiga | Under e non solo

La 25° giornata desta per volgere al termine, dopo averci regalato grande spettacolo e tanti gol. Questo turno del campionato spagnolo si concluderà domani 24 febbraio, con il consueto ultimo posticipo del lunedì sera che sarà determinante sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando della partita tra, in programma alle ore 21:00 al Ramon Sanchez Pizjuan con in palio 3 punti pesanti per motivi ben diversi. I padroni di casa desiderano regalare una gioia al loro pubblico ed allontanarsi dalla zona calda della classifica, raggiungendo una comoda salvezza. Gli ospiti, invece, desiderano continuare a stupire, centrando un posto in Europa a discapito della folta concorrenza e dando prova di essere la vera rivelazione del calcio iberico., probabili formazioni(4-3-3): Nyland; Carmona, Gudelj, Salas, Giner; Sanchez, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Vargas.