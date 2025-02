Puntomagazine.it - Sirignano, Carabinieri sequestrano azienda e denunciano titolare

Campagna controlli autodemolitori, il sequestro a causa di violazioni ambientali legate alle emissioni in atmosfera oltre che alla modalità di detenzione dei rifiutiIdel Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente alla Campagna controlli sugli autodemolitori, hanno denunciato un imprenditore del posto, ritenuto responsabile di numerose violazioni in materia ambientale.In particolare, ihanno accertato che un 50enne esercitava l’attività meccatronica senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Inoltre, l’imprenditore deteneva rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla sua attività, in modo incontrollato e senza la corretta suddivisione per identificare il processo produttivo di origine.