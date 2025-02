Oasport.it - Sinner spera in un alleato italiano per fermare Zverev ad Acapulco

Leggi su Oasport.it

Matteo Arnaldi terrà a battesimo nel torneo ATP 500 di, in Messico, il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander, che invece vorrebbe sfruttare l’occasione per avvicinarsi ulteriormente nel ranking ATP a Jannik, data l’assenza forzata dell’azzurro.Il tennista teutonico lo scorso anno uscì subito ade non difenderà punti, ma dovrà rinunciare ai 50 ottenuti a Monaco di Baviera 2024 in caso di risultato migliore, affinché il torneo messicano possa rientrare tra i 19 validi per il ranking ATP.Janniknell’aggiornamento di domani avrà 3195 punti di margine sul tedesco, ma, imponendosi adpotrà accorciare in classifica, guadagnando 450 punti netti e riportandosi a -2745, salendo a 8585, mentreresterà a quota 11330.Il tennista, dunque, conta sul connazionale Matteo Arnaldi peral primo turno il tedesco, che già lo scorso anno fu eliminato all’esordio in Messico: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il teutonico.