Sinner e l'accordo per la sospensione con la Wada: i retroscena

“La vicenda era a un milione di miglia di distanza dal doping.” Così Ross Wenzel, avvocato della, ha spiegato la decisione di sospendere Jannikper tre mesi. L’atleta si è contaminato in modo involontario durante un massaggio, entrando in contatto con una pomata contenente clostebol, un anabolizzante vietato.Leggi anche:, nuovo attacco di Federica Pellegrini: “Io sto con la”Il compromesso che divideLa, in un periodo senza tornei del Grande Slam, permette al numero uno del mondo di tornare in campo agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. La decisione ha sollevato critiche tra i tennisti. Novak Djokovic ha parlato di ingiustizia: “Se sei un grande campione e hai accesso ai migliori avvocati, puoi influenzare le decisioni.”La sentenza inizialeNel 2024 un tribunale indipendente ha stabilito che la contaminazione è avvenuta in modo involontario durante una seduta di fisioterapia.