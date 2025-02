Liberoquotidiano.it - Sinistra insofferente alle idee altrui: è una guerricciola civile strisciante

No, lo studio della Bocconi non può davvero coglierci di sorpresa. In fondo perfino i più tolleranti fra noi, i più disposti al sorriso e alla comprensione, negli ultimi anni si sono ritrovati a mormorare a se stessi, entrando in casa d'altri per una cena: «Stasera è meglio non parlare di politica interna, odi Trump, o di Covid». Ho fatto tre esempi a caso: la scomoda verità- che tutti conosciamo- è che il rischio di litigare per una banale differenza di opinioni è diventato troppo alto. Moltissimi fra noi (anche chi lo nega.) sono divenuti insofferenti rispetto a una convinzione diversa dalla propria. E i più scatenati - anche questo pare assodato, pure nel report bocconiano- sono i progressisti. Curiosa nemesi: amano parlare di “diversità”, ma quando la differenza si manifesta sotto forma di un'idea non coincidente con la loro, avvertono la tentazione insopprimibile di schiacciarla.