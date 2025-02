Ilrestodelcarlino.it - "Siamo senza linea telefonica da due mesi e mezzo"

Telefoni fissi fuori uso da duea Sedignano, frazione di San Polo. I cittadini sono molto preoccupati per una situazione che sta purtroppo causando disagi a diverse famiglie per l’impossibilità di telefonare. A denunciare il problema è l’ingegnere Luigi Chiapponi: "A Sedignano il servizio telefonico dellafissa è interrotto per un guasto dalla nevicata intensa di inizio dicembre. L’interruzione persiste nonostante i ripetuti solleciti, arrivati anche da parte del sindaco di San Polo. Si tratta di unaobsoleta per la quale da anni, ogni cinque-sei, sono costretti ad intervenire per ripararla. Pure la zona di Borsea è interessata dal disservizio. Non sempre c’è la copertura del cellulare e ci sono così persone isolate tra cui anziani e ammalati, bloccati a richiedere soccorso in caso di necessità".