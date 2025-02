Ravennatoday.it - Si schianta con l'auto e viene sbalzato fuori: muore sul colpo

Leggi su Ravennatoday.it

Dramma nel tardo pomeriggio di domenica a Ravenna. Un ragazzo di 19 anni, classe 2006, è morto per un incidente stradale avvenuto intorno alle 18. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna il giovane ha perso il controllo della sua, una Fiat Panda.