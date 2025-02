Frosinonetoday.it - Si ribaltano in autostrada: due persone elitrasportate

Grave incidente innel tratto tra Frosinone e Ceprano. Un'auto che viaggiava in direzione sud si è ribaltata ed è finita in una cunetta. Ferite in maniera grave le dueche viaggiavano a bordo della vettura.Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivate anche due eliambulanze.