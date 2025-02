Ilrestodelcarlino.it - Si fingono turisti stranieri in difficoltà, ma sono solo dei truffatori

Attenzione aiche cercano di spillare soldi, impietosendo le vittime e tentando di convincerle a consegnare denaro in cambio di un anello d’oro, che di fatto è bigiotteria. Diversi i casi segnalati negli ultimi giorni: a Correggio, Novellara, Gualtieri, Boretto, Rio Saliceto, Fabbrico. Solitamente un uomo ferma dei passanti sul ciglio della strada, simulando di essere un turista straniero (e spesso parlandoin inglese) che con la famiglia è rimasto senza carburante, con la carta di credito bloccata. Ma non si accontenta di pochi euro per continuare il viaggio fino al centro abitato più vicino. Dopo la richiesta di aiuto, queste persone sfilano l’anello dal dito, dichiarandolo di alto valore, proponendolo in cambio di una "adeguata" somma di denaro. Si tratta di una truffa ben nota, che si ripresenta ciclicamente anche nel Reggiano.