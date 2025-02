Calciomercato.it - Shock Kean, fuori in barella: cosa è successo

Verona-Fiorentina, attimi di paura nel corso del match: l’attaccante viola portatodal campoMomenti di paura attorno al 20? della ripresa nella sfida tra Verona e Fiorentina. Moise, tra l’altro ex della partita, è stato costretto ad uscire in, con i medici che gli hanno messo un collare protettivo.Verona-Fiorentina,costretto ad uscire dal campo in(LaPresse) – Calciomercato.itL’episodio chiave è stato uno scontro al 15? del secondo tempo che ha causato aun taglio all’arcata sopraccigliare. L’attaccante ha provato a rientrare in campo, ma dopo cinque minuti si è accasciato a terra in prossimità del cerchio di centrocampo a palla lontana.L'articoloinproviene da CalcioMercato.it.