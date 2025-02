Biccy.it - Shaila scrive una canzone contro Helena: testo pieno di frecciatine

Leggi su Biccy.it

Non solo ballerina, ex velina di Striscia la Notizia, regina del bon ton e geffina, da oggiGatta è anche rapper (Anna Pepe beccati sti spicci). La Gatta ieri sera si è appartata in piscina con la sua ancella amica Chiara Cainelli e le ha confessato di aver scritto unasuPrestes.La talentuosa rapper ha sapientemente intessuto un componimento inedito, caratterizzato da rime incisive e un epilogo di grande impatto. Con maestria narrativa,rievoca la sua giovinezza trascorsa tra i vivaci banchi del mercato ortofrutticolo, mettendo in luce il percorso che l’ha condotta a conquistare l’affetto del pubblico grazie alla sua autenticità. Al contempo la sapiente penna della Gatta evidenzia come gli spettatori abbiano colto, nel gioco di, un atteggiamento improntato alla presunzione e alla dissimulazione.