Sfugge al borseggio mentre ripone la spesa

Un tentato furto è stato compiuto nei giorni scorsi nel parcheggio del supermercato Conad di Casalpusterlengo. Una pensionata stava caricando i sacchetti con lanel baule dell’auto e aveva appoggiato la borsetta momentaneamente nel bagagliaio. In quel momento le si é avvicinato uno sconosciuto alla guida di un’auto. "Scusi, mi sa dire dove è una farmacia?" le ha chiesto . La signora ha iniziato a dargli qualche indicazione. Lo sconosciuto però le ha chiesto di mostrarle meglio il luogo sul navigatore della sua auto, spostando nel frattempo sempre più avanti la vettura per allontanare la donna dalla sua borsetta. La pensionata, sorpresa e confusa,provava a spiegare che lei non sapeva usare il navigatore, ha avuto la prontezza di vedere che un altro uomo stava già armeggiando vicino alla sua borsetta nel baule dell’auto.