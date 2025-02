Quifinanza.it - Sfratto di inquilino con disabilità, cosa dice la legge e quando è possibile

Lanon prevede un divieto specifico dia favore di inquilini conai sensi dellan. 104 del 1992. Nonostante i cittadini con grave handicap siano soggetti alle ordinarie norme relative ai procedimenti di, in presenza di condizioni particolari possono ottenere delle dilazioni dei termini di pagamento e delle sospensioni delle procedure. Possono dunque beneficiare di tempi più lunghi per restituire l’immobile.Vediamo più nel dettaglio quali sono le tipologie die quali sono le tutele offerte dallaper rendere meno difficile un momento che è certamente complicato e doloroso, tanto più se ci si trova in condizioni di. In questo articolo, esamineremo in dettaglio come funziona il procedimento di, quali sono le regole e le precauzioni da rispettare in caso di contratto di locazione sottoscritto da una persona con