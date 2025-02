Sferisterio Live | Serena Rossi e la sua SereNata a Napoli un viaggio tra musica e racconti

Leggi su Ildenaro.it

Con, attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana,allarga i suoi orizzonti e va oltre gli ormai tradizionali concerti che hanno caratterizzato la rassegna fino ad oggi. Si tratta del primo spettacolo teatrale di, fatto die parole, tutte dedicano a. La popolare artista napoletana calcherà il palcoscenico dell’arena maceratese il 27 agosto, alle 21, portando in scenata aNotturno die parole, uno spettacolo nato da un’idea della stessa, scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli con la direzionele e arrangiamenti del M° Valeriano Chiaravalle per la regia M.Cristina Redini. Lo spetacolo è promosso da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative e per la data maceratese vede la collaborazione della Best Eventi in ambito organizzativo.