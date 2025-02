Ilrestodelcarlino.it - Sfalci programmati e gestione della flora locale. Martedì l’incontro con gli esperti al Mavarta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

differenziati e; nuove pratiche innovative per ladel verde; mantenimento e potenziamentofauna. Se ne parla25 febbraio, alle ore 20:45, al Centro Culturale, nel corso di un’importante iniziativa sul temadelle aree verdi cittadine ospitato dall’amministrazione di Sant’Ilario., organizzato in collaborazione con EQUA srl, società che ha curato il piano didegli spazi verdi comunali, prevede gli interventi del Dottor Mauro Carboni, agronomo ed esperto di biodiversità agraria;dottoressa Linda Zanni, responsabile tecnico settore agrobiodiversità; edottoressa Annalisa Mussini, laureata in scienze ambientali e giardiniera d’arte. "Sarà l’occasione per approfondire come queste pratiche possano essere adottate e adattate al territorio di Sant’Ilario d’Enza, con il coinvolgimento die delle realtà locali" afferma l’assessore Fabrizio Ferri.