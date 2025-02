Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. La Primavera va ancora ko. Blitz del Pescara a Sanfatucchio

Non è un buon momento per labiancorossa che dopo il ko di Cosenza cade anche in casa. Seconda sconfitta consecutiva per il Perugia che viene battuto, sul campo di, dalper 2-1 davanti al presidente Faroni e al direttore Meluso. Primo tempo che si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete Di Zio siglata alla mezz’ora. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Moll Moll entrano con una convinzione diversa ma nel momento migliore dei biancorossi arriva il raddoppio degli abruzzesi con un facile tap-in di Ricciardi. A nulla serve il gol di Polizzi che con un grande stacco di testa su corner aveva provato a riaprire la contesa al minuto quarantadue. Il Perugia non riesce a muovera la classifica e resta a quota 21 punti, mentre ilsale a 25, con una gara da recuperare.