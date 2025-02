Lapresse.it - Settimo giorno di attacchi hacker: colpito anche il sito di Giorgia Meloni

Leggi su Lapresse.it

difilorussi contro siti italiani del settore governativo, dei trasporti e finanziari. Bersaglio di questa mattinailpersonale della premier,.it, che però risulta accessibile. Irragiungibile, invece, al momento, la pagina del Mise, altro target del gruppo NoName057, così come i portali di Adriafer, Fiocchi e Benelli.Costante il contrasto agliCostante il monitoraggio del Csirt It (Computer Security Response Team Italia) di Acn per proteggere l’eco sistema digitale italiano.oggi è intervenuto per supportare i bersagli degliDDoS deglirussofoni.