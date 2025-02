Sport.quotidiano.net - Sestri Levante-Lucchese 1-1, buon punto in Liguria per i rossoneri

(Genova), 23 febbraio 2025 – Unper ladalla trasferta di. Al gol di Rizzo, risponde sempre nel primo tempo Brunet. Guerriglia in mezzo all’autostrada: i maxi scontri tra tifosi in Versilia tra le auto Gorgone conferma lo stesso schieramento che ha battuto il Perugia, con le uniche due novità il ritorno di Benedetti al centro della difesa e il debutto dal primo minuto di Lecco Galli, al posto di capitan Tumbarello, fuori per un problema al ginocchio destro. E proprio l’ex del Lecco al 10’ è costretto a lasciare il campo per un problema fisico al suo posto Gasbarro, che va così a ridisegnare la difesa, con Gucher di nuovo sulla mediana. Lapassa in vantaggio al 16’. Angolo dalla sinistra, di Saporiti, Magnaghi di testa prolunga, la palla arriva sul secondo a Rizzo, che di sinistro si coordina e batte Guadagno, realizzando così il suo primo gol in rossonero, sotto il settore occupato dai quasi trecento tifosi della Pantera che hanno raggiunto la vicina