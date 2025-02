Ilgiorno.it - Sesto, cade dalla balaustra mentre festeggia la sua squadra: grave tifoso 32enne del Chievo

È caduto dagli spaltiapplaudiva la suaundi 32 anni,delVerona, che è stato soccorso questo pomeriggio alle 16.30 allo Stadio Breda diSan Giovanni dove era in corso la partita di serie D ProVerona, vinta 1-0ospite.san giovanni:soccorsi al rumeno ferito - per fossati - foto spf La caduta Stando a una prima ricostruzione, il giovane ha perso l'equilibrioesultava per la sua. Era vicino allaapplaudiva con foga è precipitato facendo un volo di alcuni metri. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre alla polizia di Stato che ora è al lavoro per chiarire la dinamica. In ospedale Ilè stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, con untrauma cranico e uno facciale.