Thesocialpost.it - Serra Riccò, auto contro moto: 22enne si toglie la vita dopo averla travolta

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente conmediche e ambulanze, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Entrambi i conducenti, uno dellae l’altro dell’, sono deceduti sul colpo. Si tratta di una donna di 36 anni e di un giovane di 22.Secondo le prime ricostruzioni, l’mobilista avrebbe avuto un malore improvviso, perdendo illlo del veicolo e travolgendo lo scooter che viaggiava sulla stessa strada. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nei rilievi per accertare con precisione le cause dello s.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area circostante, garantendo la riapertura della strada nel minor tempo possibile.