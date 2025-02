Serie turca piyasa trama e anticipazioni

Leggi su Serietvinpillole.it

in onda sul canale turco Kanal D dal 22 febbraio 2025. Tra i protagonisti troviamo Alp Navruz.si concentrerà su amore, tradimento e lotte di potere nel mondo dei media, delle riviste e delleTV.CastNel cast troviamo attori come: Alp Navruz as Kenan, ?layda Ali?an as Münevver, Gülben Ergen as Ahsen Çevik, Zuhal Olcay as Keriman Ak?n, Vural ?ahano?lu as Gani, Damla Colbay as Özge.episodio 1Münevver, appesantita da un peso tanto gravoso quanto l’abito da sposa che dovrà indossare, ha affidato il suo destino nelle mani di uno sconosciuto per salvare la sua famiglia. Il suo viaggio, che inizia in una piccola città, porta i oscuri segreti del passato e le spietate rese dei conti del futuro nel mondo scintillante di Istanbul.