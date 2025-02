Riminitoday.it - Serie D, United Riccione ko a Ravenna: nulla da fare per i biancazzurri

Leggi su Riminitoday.it

Niente daper lo, sconfitto 4-0 al Benelli dal. Troppa differenza tecnica in campo tra due squadre che non a caso sono distanziate in classifica da 36 punti. Dopo la buona vittoria di domenica scorsa col Fiorenzuola, per i, terzultimi in classifica con 22.