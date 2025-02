.com - Serie D / Flop Ancona, al Del Conero passa il Termoli 0-1

Secondo ko consecutivo interno. Serve un cambio rotta per una prestazione che non ha convinto seppur con qualche iniziativa in più nella ripresa. Guerini: “Ho visto scendere in campo la squadra senza motivazione. Mi aspetto che si lotti e si veda personalità. Ilha vinto meritatamente”, 23 febbraio 2025 – Una prestazione sottotono quella di oggi che ha visto l’SSCuscire sconfitta contro il Calcio0-1 dal Del.Il gol di Volpe all’11 è risultato fatale, ancora una volta dopo la disfatta dell’andata.Quattro partite senza vittorie per i dorici, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.La quinta posizione rimane invariata ma emergono intatte tutte le difficoltà strutturali di una squadra che quest’oggi non ha messo la giusta determinazione e necessita di una vittoria, soprattutto tra le mura amiche, assente dal 26 gennaio nel derby vinto contro la Vigor Senigallia.