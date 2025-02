Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 28esima giornata Ezio Scida in festa per il successo (2-0) del Crotone contro il forte Monopoli. Doppietta di Murano

Leggi su Laprimapagina.it

0Marcatori: 31° – 71°(4-2-3-1): Sassi, Guerini (Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Groppelli, Gallo, Vinicius (Schiro’), Silva (Ricci), Gomez, Vitale,(Stronati). All. Longo(3-5-2): Vitale, Viteritti, Miceli, Miranda (Contessa), Greco, Valenti (Cristallo), Falzerano, Battocchio (Bulevardi), De Risio, Sylla (Yeboah), Bruschi (Pellegrini). All. Colombo Arbitro: Andrea Calzavara di VareseAssistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore Manuel Marchese di PaviaQuarto giudice a bordo campo: Alfredo Iannello di MessinaAmmoniti: Sylla, Di Pasquale, Valenti, Gallo, FalzeranoAngoli: 6 a 1 per ilRecupero: 1 e 5 minutiSpettatori: 4.252 incasso euro 16.967,98Il commento dei tecnici:Colombo: “ilha giocato al di sotto delle sue possibilità ed è stato maggiormente penalizzato avendo affrontato un grosso avversario che ha sfruttato bene le giocate favorevole”.