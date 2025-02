.com - Serie C / Ascoli travolto dalla Ternana

Leggi su .com

I bianconeri vengono surclassati dagli umbri di mister Abate che passano al “Del Duca” 3-0. Gara già chiusa nella prima frazione di gioco. Evidente il divario tra le due formazioni23 febbraio 2025 – L’, reduce dall’importantissima vittoria nel “Derby” di Pescara, affrontava al “Del Duca” la vice-capolista, test probante per testare ancora una volta la cura Cudini.Il tecnico dell’Mirko Cudini, c’è ancora tanto lavoro da fare per lui (foto profilo FB ufficialeCalcio)In una gara invece che ha visto sin dall’avvio la forza e la qualità degli ospiti, l’è andato in svantaggio già al 12’. Sbavatura difensiva dell’estremo difensore bianconero Raffaelli che permette al rossoverde Corradini di portare in vantaggio i suoi ed indirizzare subito a suo favore la gara.