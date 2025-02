.com - Serie B Nazionale / Jesi vince con slancio rinnovato: battuta San Severo 66-60

La General Contractor conquista al PalaTriccoli due punti d’oro utili per l’obiettivo play off. Valentini e compagni passano contro un’avversaria arcigna con una prova di carattere, specie sul finale. Mercoledì, altro turno infrasettimanale a Latina, 23 febbraio 2025- La General Contractorcon merito 66-60 davanti a 705 spettatori contro Allianz Pazienza Sanal termine di un match combattuto.Una vittoria pesante quella conquistati da Valentini e compagni, essenziale in ottica play off.Dopo la precedente sconfitta di mercoledì a Sant’Antimo, un altro tour de force aspetta la formazione leoncella e con un altro turno infrasettimanale davanti a Latina.La new entry Vettori insieme degli energici Zucca e Cena, hanno saputo compensare efficacemente la mancanza di Marulli al tiro oltre all’assenza di Ponziani.