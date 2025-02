Sport.quotidiano.net - Serie B, il Pisa piega la Juve Stabia 3-1 e si porta a -5 dal Sassuolo

Bologna, 22 febbraio 2025 – Dopo il mezzo passo falso delprimo della classe, fermato sullo 0-0 in casa della Sampdoria nell’anticipo del ventisettesimo turno campionato diB, si accorcia a sole cinque lunghezze le distanza tra gli emiliani e ildi mister Filippo Inzaghi che ha sconfitto 3-1 in rimonta la: rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Candellone al 35’, i campani hanno rischiato di finire anche sotto nel punteggio per il gol segnato al 53’ da Tramoni – annullato perché la palla era uscita sul recupero di Angori – ma poi sono riusciti a passare in vantaggio 4’ più tardi per l’autorete di Marius Marin. Un vantaggio durato però appena 10’ perché al 63’ i toscani hanno pareggiato i conti con il rigore causato dalla spinta di Quaranta su Piccinini e trasformato da Tramoni.