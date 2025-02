Sport.quotidiano.net - Serie B, il Palermo cala il tris con il Cosenza e ritrova il successo esterno dopo quattro mesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 23 febbraio 2025 –di digiuno lontano dal Barbera, ildi Alessio Dionisi – che con questi tre punti rinsalda la sua posizione sulla panchina dei siciliani –la via dele lo fa travolgendo a domicilio con un perentorio 3-0 ilsempre più solo in coda al campionato diB: i rosanero hanno aperto le danze attorno alla mezz’ora grazie a Niccolò Pierozzi che, sul cross di Valerio Verre ha attaccato il secondo palo inserendosi tra i centrali avversari e trafiggendo con il mancino Micai. Un lampo che ha facilitato le cose per ilche al 56’ ha trovato il raddoppio grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di D’Orazio e trasformato da Brunori. I siciliani hanno poi chiuso ogni discorso al 65’ con la seconda rete in rosanero del neoarrivato Pohjanpalo che ha capitalizzato al massimo un filtrante di Verre, realizzando ilcon un preciso mancino.