Serie A26 turno | Cagliari-Juventus 0-1

22.42 Quarto successo di fila dellache passa 0-1 ae sale al 4° posto a 49 punti.Sardi (venivano da due risultati utili) quint'ultimi a 25. Parte bene la Juve,aiutata da un errore di Mina che manda in porta Vlahovic per un gol di sinistro (12'). Yildiz ha per due volte la chance del raddoppio, ma trova sempre l'opposizione di Caprile. Per il,Zortea chiama Di Gregorio alla parata. Nella ripresa, ritmo più blando. Conceiçao calcia fuori. Di Gregorio neutralizza un colpo di testa di Adopo. Caprile 'mura' Vlahovic.