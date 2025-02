Sport.quotidiano.net - Serie A2, un pomeriggio con tante vecchie glorie. Tedeschi, Caja e tutta la squadra: il saluto Fortitudo alla Fossa

Un sabato di festa per lae il suo popolo. All’Estragon Club, si è tenuta la festa per i 55 anni di fondazione delladei Leoni.giornata inizia intorno a mezzogiorno con il pranzo e proseguita nel, hanno partecipato tantissimi appassionati che hanno la Effe nel cuore oltre a giocatori e dirigenti del recente passato e del presente. Tanti in effetti i giocatori e i dirigenti del passato come tra gli altri Dan Gay, Claudio Pilutti e Gianluca Basile. E ancora Mancinelli, Fumagalli, Lamma, Anconetani e Calamai presenti a festeggiare insiemei 55 anni di fondazione. In rappresentanza della nuova dirigenza c’erano il presidente Stefanoe con lui coach Attilioe tutti i giocatori. Non poteva mancare Matteo Gentilini, presidente del Consorzio e main sponsor.