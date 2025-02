Lapresse.it - Serie A, l’Atalanta travolge l’Empoli 5-0

Dopo l’eliminazione in Champions League pronta risposta in campionato deldi Gasperini chein trasfertaper 5-0 e si rimette in corsa per lo scudetto. Sfruttando il passo falso del Napoli si avvicina ai partenopei portandosi a -2 dal secondo posto e a tre lunghezze dall’Inter capolista. La Dea, ora che non ha più impegni sia in Europa che in Coppa Italia, si concentra dunque sullaA e ne fa le spese la squadra toscana. Perun ko pesante in ottica salvezza alla luce anche del successo di sabato del Parma che lo scavalcato in classifica relegandolo al terz’ultimo posto.Il racconto del matchAd aprire le marcature è un autogol di Gyasi al 27, poi in dieci minuti, dal 33? al 43,mette al sicuro il risultato con le reti di Retegui e Lookman.