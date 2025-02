Lapresse.it - Serie A, la Fiorentina cade ancora: l’Hellas Verona vince 1-0

Leggi su Lapresse.it

Continua il momento negativo della. Al ‘Bentegodi’, nella gara valida per la 26ma giornata diA,il1-0, grazie alla rete in pieno recupero di Bernede al 95?. I viola incassano la terza sconfitta consecutiva restando a 42 punti al sesto posto. Il, anch’esso reduce da due ko di fila, conquista tre punti pesanti in chiave salvezza e ora si porta a 26 punti scavalcando Lecce e Cagliari.Paura per Kean: prende un colpo in viso e si accascia a terraMomenti di apprensione e paura al 64?. L’attaccante viola Moise Kean è caduto a terra a seguito di uno scontro di gioco. Dopo l’intervento dei medici l’attaccante è stato portato fuori dal campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti prima Kean era stato in precedenza colpito al volto da una ginocchiata per poi riprendere il gioco.