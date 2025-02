Serie A | Diao e Nico Paz frustrano la leadership di Napoli

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:La conexión estrella del Como 1907 de Cesc Fàbregas, la formada por el argentinoPaz y el español Assane, decisivos por enésima vez en lo que va de temporada, frustró este domingo el liderato del Nápoles (2-1) con otro gran partido que, además, le permite alejarse del descenso.Después de la ‘Fiore’ cayó el Nápoles. Dos gigantes de laA a merced del nuevo proyecto del fútbol italiano y recién ascendido Como, verdugo del hasta ese momento líder de la competición con otra demostración de músculo, talento e inteligencia para avisar al resto de rivales. El Como ya no solo juega bien. También gana.Son dos victorias seguidas con idénticos protagonistas.y Paz marcaron ante la ‘Fiore’ para acabar con la mala racha de derrotas.