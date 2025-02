Serieanews.com - Serie A 25ma giornata, i risultati degli anticipi: sprofondo Milan, Inter di misura tra le polemiche

Leggi su Serieanews.com

, i: l’vince di, stop per la Lazio e crollo, iditra leAnewsUn sabato davvero scoppiettante quello diA neglidella, con in campo molte delle squadre in lotta per la zona Champions League. Un turno che si è aperto al venerdì, con la vittoria dell’Udinese in casa del Lecce su rigore, quello molto generoso fischiato ai friulani e che ha visto protagonisti del litigio Lucca – poi autore del gol dagli 11 metri – e Thauvin. Vediamo, però, come si sono sviluppate le gare del sabato.Parma-Bologna 2-0: che esordio per ChivuIl Derby dell’Emilia se l’aggiudica contro ogni pronostico il Parma che torna così al successo dopo quattro sconfitte consecutive ed il cambio di allenatore.