Senzatetto compra un gratta e vinci vincente con una carta rubata: l'incredibile proposta del proprietario

Dueno uncon: lainaspettata delDuehanno acquistato un. Una notizia che può cambiarti la vita, a patto però che l’acquisto del biglietto fortunato non sia arrivato in modo illecito. Già, perché il colpo è stato messo a segno con unadi creditouncon unadel(Ansa Foto) – Cityrumors.itCosì, la Française des Jeux, la lotteria nazionale francese, ha dovuto bloccare il pagamento dellata da 500.000 euro. Tuttavia, i colpi di scena non sono finiti. Sì, perché ildellaha avanzato unadel tutto inaspettata.La storia vede protagonista Jean-David, un quarantenne di Tolosa che, dopo aver scoperto lo zaino svuotato all’interno dell’auto – contenente il portafoglio, le carte di credito e lad’identità – ha immediatamente denunciato il furto e bloccato le sue carte bancarie.