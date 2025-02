Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli ospite a Verissimo: ”Chiara Ferragni ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Giornalista e giurata di Ballando con le Stelle,si è raccontata ada Silvia Toffanin, parlando della sua carriera, del suo privato e anche dispiazza suFoto da Mediaset Infinitydomenica 23 febbraio 2025, la giornalistasi è raccontata e ha anche parlato della sua inchiesta sul pandoro-gate che vede protagonista l’imprenditrice digitale, confessando di provare empatia per l’influencer.“È un periodo che provo empatia per, penso abbiaa sufficienza per il suo errore. Tutto l’aspetto penale non mi interessa, hada un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti.