Selvaggia Lucarelli a Verissimo, ma non aveva litigato con Mediaset? Ecco tutta la verità

è pronta a tornare in tv, ma questa volta sarà su una rete concorrente, dopo aver recentemente condotto il Dopofestival al fianco di Alessandro Cattelan. La giornalista sarà ospite di, il popolare talk show di Silvia Toffanin, in onda domenica 23 febbraio alle 16.Un’apparizione che ha suscitato curiosità, soprattutto in seguito alle voci sulla presunta rottura tra. In questo appuntamento,parlerà della sua carriera, del suo ruolo da giudice e di tematiche più personali, ma soprattutto chiarirà definitivamente la situazione condomenica 23 febbraioCome annunciato sui canali social ufficiali del programma,farà parte degli ospiti didel weekend. Per la prima volta, la giornalista e opinionista si siederà di fronte a Silvia Toffanin per raccontarsi e per discutere di vari argomenti che spaziano dal suo ruolo a Ballando con le Stelle fino all’esperienza al Festival di Sanremo, senza dimenticare le sue inchieste sui Ferragnez.