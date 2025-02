Biccy.it - Selvaggia Lucarelli a Verissimo: “Chiara Ferragni? Provo empatia, ha pagato abbastanza”

oggi è stata per la prima volta ospite ada Silvia Toffanin. Ha parlato di Sanremo, di suo ex marito Laerte Pappalardo e di sua madre.“A Sanremo un po’ di ansia da prestazione lo avevo, però avevo un ruolo secondario, il peso lo aveva tutto Alessandro Cattelan sulle spalle. Sul lavoro? Sono molto spregiudicata e spavalda, avere opinione nette e divisive in qualche modo si pagano. Sei antipatico a molte persone, ti fai tanti nemici e spesso vieni scartato dai programmi perché dici cose critiche. Pago il dazio molto spesso”., i suoi amoriha poi parlato di Laerte Pappalardo, padre di Leon, e del suo fidanzato narcisista che ha conosciuto dopo la separazione.“Ora con Laerte abbiamo un rapporto sereno, finita la fase conflittuale ci siamo ricordati cosa ci piaceva l’uno dell’altra.