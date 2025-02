Lapresse.it - Sei Nazioni, Italia battuta a Roma 73-24 dalla Francia

Dura sconfitta dell’del rugby,all’Olimpico dicon il punteggio di 73-24 nella gara valida per il terzo turno del Sei. Undici mete dei francesi contro le tre degli Azzurri. Lamaro: “Sconfitta che ci fa tornare con piedi per terra, anche più sotto”“Sono riusciti a sfruttare ogni nostro piccolo errore. Dovevamo essere più accurati e non concedere nulla. Loro si sono presi tutto, che ci serva da lezione per le prossime partite. Dobbiamo capire cosa non siamo riusciti a portare in campo e ripartire dalle cose buone”. Così il capitano dell’Italrugby, Michele Lamaro, dopo il pesante ko contro la. “Palla in mano li abbiamo messi in difficolta, ma noi le difficoltà le abbiamo avute in difesa, dobbiamo essere più precisi. Concedere 75 punti non è quello che vogliamo.