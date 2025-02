Oasport.it - Sei Nazioni, Gonzalo Quesada: “Punteggio duro, spero che questa sconfitta ci faccia male”

Domenica da incubo a Roma per il rugby italiano, con gli azzurri del CTche hanno incassato una pesantecasalinga contro la Francia nel terzo turno del Sei2025. I transalpini si sono aggiudicati dunque il Trofeo Garibaldi, travolgendo l’Italia con undici mete e vincendo con ildi 73-24 dopo aver dominato la scena dal 20? in poi.“Abbiamo giocato contro una grandissima Francia, che merita la vittoria. Non siamo staticon il possesso e abbiamo potuto creare alcune situazioni positive facendo qualche meta, ma abbiamo sofferto troppo in difesa e nei punti di incontro. Era difficile avere delle ruck pulite e fare il nostro gioco, in difesa poi è stato complicato rallentare il pallone e metterli sotto pressione“, il commento a caldo diai microfoni di Sky Sport.