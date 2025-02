Sei Nazioni di Rugby Maschile l’Italia sconfitta con la Francia | Azzurri travolti

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 23 febbraio 2025 – Durapernel Seidicontro laallo stadio Olimpico di Roma. Gliescono sconfitti 73-24 dai francesi con ben undici mete, e con un Ramos quasi perfetto al calcio.Glisi sono illusi con l’ottimo avvio (7-0 e poi 10-7). Le 3 mete totali, però, non sono bastate per contenere il passivo che ha sfiorato i 50 punti. (Fonte Adnkronos)Le dichiarazioni – Fonte Fede(fede.it)Dopo la partita tra Italia e, Capitan Michele Lamaro e coach Gonzalo Quesada riflettono su quanto visto in campo, in una partita che ha visto gliuscire sconfitti dallo Stadio Olimpico.“Abbiamo sofferto nei punti d’incontro – dice Quesada – In questo fondamentale laha potuto ricevere palloni puliti. In più Dupont ha giocato davvero bene.