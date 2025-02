Sei Nazioni 2025 l’Italrugby affonda all’Olimpico | contro la Francia finisce 24-73 Le pagelle

Leggi su Sportface.it

incappa in una sonora lezione davanti ai più di 60.000 spetattori dell’Olimpico, sconfitta con il punteggio di 24-73 dallanel match che chiude la terza giornata del Sei. Uno score che dice in pratica tutto, con gli Azzurri di Quesada in balia dei forti avversari sin dai primi secondi di gioco, incapaci di organizzarsi a livello difensivoDupont e compagni. Dura più o meno 20? l’equilibrio, con l’Italia che riesce a offrire anche ottime trame a livello offensivo, ma con il passare dei minuti diventa un match a senso unico, con lacapace di andare in meta ogni qualvolta lo desiderasse in questo pomeriggio che era iniziato con il doveroso tributo a Sergio Parisse, lo storico capitano da 142 caps e 16 mete omaggiato davanti ai suoi tifosi.Italia-SeiRugbyPrimo tempo avvincente, attacco francese formidabileUn inizio subito avvincente, con lache esce dagli spogliatoi con le idee chiare di attaccare per la giugulare gli Azzurri.