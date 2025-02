Oasport.it - Sei Nazioni 2025, Italia-Francia 24-73: transalpini dilaganti a Roma, vola a Parigi il Trofeo Garibaldi

Leggi su Oasport.it

Pesante rovescio interno dell’nel terzo turno del Seidi rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada affondano contro lanella sfida in scena allo Stadio Olimpico di, venendo sconfitti per 24-73, concedendo ben 11 mete agli avversari, senza riuscire a cogliere il bonus offensivo.Grazie al successo odiernoil, inoltre i francesi salgono al secondo posto della classifica con 11 punti, alle spalle dell’Irlanda, prima a quota 14, mentre l’resta al quinto posto con quattro punti.Nel primo tempo è l’a passare in vantaggio, con la meta di Menoncello trasformata da Allan al 10?, ma gli ospiti replicano già al 13? con la marcatura di Guillard convertita da Ramos. Azzurri ancora avanti al 17? con il calcio di punizione di Allan per il 10-7, ma lapassa a condurre con le mete di Mauvaka al 20? e di Dupont al 23?, entrambe trasformate, per il 10-21.